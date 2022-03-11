Жители Забайкалья жалуются на хлеб по сто рублей

В регионе повысились цены на сахар, молоко, гречку и хлеб
В Забайкальском крае для удобства жителей работает «горячая линия» минэкономразвития региона по вопросам цен товаров и запасов продуктов в торговых сетях. За два дня с жалобами обратились 102 человека, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
- Большая часть звонков касалась повышения цен на сахар, молоко, гречневую крупу и хлеба. Обращались жители Читинского, Шилкинского районов, Балея и Краснокаменска. По их сообщениям цена сахара в магазинах варьируется от 70 до 150 рублей за килограмм, молока - от 69 до 110 рублей за литр, цена хлеба в некоторых районах Забайкалья достигает 100 рублей, а гречки - 140 рублей за килограмм,- рассказал сотрудник отдела потребительского рынка минэкономразвития региона Дмитрий Терентьев.
Отмечается, что поступившая информация будет направлена по компетенции в УФАС по Забайкалью, а также в органы Роспотребнадзора и прокуратуры региона.
В регионе повысились цены на сахар, молоко, гречку и хлеб
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