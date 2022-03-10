Алексей Цыденов заявил, что власти на связи с торговыми сетями
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал пояснения по поводу роста цен на продукты в условиях санкций. В республике планируются финансовые вливания в сельское хозяйство. В том числе будет принята отдельная программа поддержки местных сельхозтоваропроизводителей.
На федеральном уровне уже приняты решения по поводу замещения импортных продуктов и сдерживанию роста цен, напомнил глава.
- Конечно, ведётся контроль и на нашем уровне. Мы с нашими торговыми сетями постоянно на связи. Будем сдерживать ситуацию. Много вопросов возникает, в том числе в логистике. Есть взаимодействия по всем направлениям, и с торговыми сетями, и с производителями, и с региональной антимонопольной службой, и с министерством промышленности и торговли России, и с минсельхозом страны также связи налажены. Более того, мы сейчас отдельно примем программу поддержки собственного сельхозтоваропроизводителя, - рассказал Алексей Цыденов журналистам.
Кроме того, в Бурятии, наконец, должны появиться специальные овощехранилища. Сейчас же местные производители увозят свою продукцию на продажу в другие регионы, так как большие объёмы картофеля и овощей хранить негде. В свою очередь, Бурятия получает привозные продукты, где в цену в том числе закладываются транспортные и логистические расходы. Ранее озвучивалось, что стоимость строительства одного такого хранилища составит около 300 миллионов рублей. Сейчас же проект решено форсировать, чтобы построить хранилища минимум через год.
- У нас есть проект овощехранилищ в республике, который позволит больше накапливать овощей здесь, что будет положительно влиять на цену, - рассказал глава Бурятии.
Сегодня на заседании оперштаба по экономике минсельхозпрод Бурятии доложил, что всеми видами основных продуктов питания республика будет обеспечена в достаточном количестве.
Глава Бурятии о ценах на продукты: «Будем сдерживать ситуацию»
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