Почти половина жителей Улан-Удэ готовы отказаться от иностранных товаров

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Улан-удэнцев опросили, как они относятся к брендам, объявивших об уходе с российского рынка



45% жителей Улан-Удэ готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине, следует из опроса сервиса Superjob.



- Каждый пятый житель Улан-Удэ (22%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», - эмоционально комментируют респонденты, - говорится в исследовании Superjob.



Ещё 23% опрошенных горожан заявили, что в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.



Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий (34%) опрошенный житель Улан-Удэ «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя», - прокомментировали участники исследования.



Затруднились определить свою позицию 20% опрошенных.



В исследовании отмечается, что покупать товары компаний, приостановивших работу в РФ, после их возвращения чаще готовы улан-удэнцы в возрасте младше 34 лет. А вот полностью или частично отказаться от покупок в такой ситуации чаще готовы житеои старше 45 лет. Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно).





