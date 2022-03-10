Улан-удэнцев опросили, как они относятся к брендам, объявивших об уходе с российского рынка
45% жителей Улан-Удэ готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине, следует из опроса сервиса Superjob.
- Каждый пятый житель Улан-Удэ (22%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок. «Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», - эмоционально комментируют респонденты, - говорится в исследовании Superjob.
Ещё 23% опрошенных горожан заявили, что в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.
Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий (34%) опрошенный житель Улан-Удэ «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя», - прокомментировали участники исследования.
Затруднились определить свою позицию 20% опрошенных.
В исследовании отмечается, что покупать товары компаний, приостановивших работу в РФ, после их возвращения чаще готовы улан-удэнцы в возрасте младше 34 лет. А вот полностью или частично отказаться от покупок в такой ситуации чаще готовы житеои старше 45 лет. Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (56% и 44% соответственно).
Почти половина жителей Улан-Удэ готовы отказаться от иностранных товаров
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