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Народный поэт Бурятии рассказал о дружбе с Александром Вампиловым

Народный поэт Бурятии рассказал о дружбе с Александром Вампиловым
Экономика,  Фото:скриншот
Уроженец Кабанского района принял участие в видеопроекте о драматурге

В Иркутской области создан документальный видеопроект «Помним. Счастливы…» к 85-летию драматурга Александра Вампилова. В нём современники, актёры, режиссёры, филологи и театроведы делятся своими впечатлениями от общения с драматургом и соприкосновения с его творчеством. Две важные задачи проекта – сохранить устные воспоминания современников об Александре Вампилове, а также сделать актуальный научный и культурный срез по вампиловской теме.

Работа над проектом началась ещё в прошлом году: главный научный сотрудник Екатерина Фалалеева записала 19 интервью в Москве и Санкт-Петербурге. Героями стали народные артисты Михаил Боярский, Светлана Головина, Ирина Мазуркевич, Серей Мигицко, Владимир Матвеев, режиссеры Григорий Козлов и Лев Титов, филологи Ирина Плеханова, Анатолий Собенников, Елена Гушанская и другие деятели науки, культуры и искусства. Новые выпуски с их участием будут выходить каждую неделю на YouTube-канале культурного центра Александра Вампилова. Параллельно будет идти другая работа – съёмка новых интервью в Иркутске, Кутулике, Улан-Удэ, а также снова в Москве и Санкт-Петербурге.

В премьерном выпуске – интервью с народным поэтом Бурятии Андреем Румянцевым, другом и одногруппником Вампилова. Они вместе учились на историко-филологическом факультете Иркутского госуниверситета в 1955-1960 годах. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Возрастное ограничение 16+
проект литература драматургия театр Иркутская область

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