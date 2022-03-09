Путин подписал закон о новых кредитных каникулах

Кредитные каникулы касаются бизнеса и ипотеки



Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Закон предоставляет такое право данным категориям заёмщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.



Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в «ковидный» период уже использовали подобное право.





