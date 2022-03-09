Кредитные каникулы касаются бизнеса и ипотеки
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предоставляет такое право данным категориям заёмщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта текущего года. В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.
Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в «ковидный» период уже использовали подобное право.
Путин подписал закон о новых кредитных каникулах
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