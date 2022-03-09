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Центробанк запретил снимать больше 10 тысяч долларов

Центробанк запретил снимать больше 10 тысяч долларов
Экономика,  Фото:pixabay.com
В стране введены временные изменения на операции с наличной валютой.

Центробанк (ЦБ) России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввёл временные изменения на операции с наличной валютой. С валютного счёта можно снять не более десяти тысяч долларов наличными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

- Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи, - говорится в сообщении Центробанка.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счёта. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

В ЦБ уточнили, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США. Это означает, что большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

В Центробанке заверили, что россияне могут продолжать хранить деньги на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, а условия по ним не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Кроме того, граждане смогут открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также в течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объёме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.
Центробанк

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