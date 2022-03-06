Штаб разработает мероприятия для поддержки реального сектора экономики
Штаб для быстрого реагирования в условиях сложной экономической ситуации создан в Забайкалье. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.
- В состав штаба вошли руководители Роспотребнадзора, главный федеральный инспектор, налоговой службы, ФАС, УМВД России, депутаты законодательного собрания края и деловые объединения, – рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев.
Также в штаб вошли сотрудники банковских организаций.
- Штаб будет заниматься контролем реализации принятых решений, направленных на повышение устойчивости отдельных отраслей экономики Забайкальского края, выявлением основных ограничений развития с учётом введённых санкций. Также на наши плечи легла разработка мероприятий в части поддержки реального сектора экономики, включая снижение издержек для бизнеса, и системообразующих предприятий; импортозамещение в целях преодоления товарного дефицита и поддержка экспорта, – добавил Александр Бардалеев.
Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкалья, в крае работает горячая линия поддержки бизнеса, её телефон единый по региону: 8-800-100-10-22.
В Забайкалье создали штаб экономической стабильности
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