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В Забайкалье создали штаб экономической стабильности

В Забайкалье создали штаб экономической стабильности
Экономика,  Фото:пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
Штаб разработает мероприятия для поддержки реального сектора экономики

Штаб для быстрого реагирования в условиях сложной экономической ситуации создан в Забайкалье. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.

- В состав штаба вошли руководители Роспотребнадзора, главный федеральный инспектор, налоговой службы, ФАС, УМВД России, депутаты законодательного собрания края и деловые объединения, – рассказал зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Также в штаб вошли сотрудники банковских организаций.

- Штаб будет заниматься контролем реализации принятых решений, направленных на повышение устойчивости отдельных отраслей экономики Забайкальского края, выявлением основных ограничений развития с учётом введённых санкций. Также на наши плечи легла разработка мероприятий в части поддержки реального сектора экономики, включая снижение издержек для бизнеса, и системообразующих предприятий; импортозамещение в целях преодоления товарного дефицита и поддержка экспорта, – добавил Александр Бардалеев.

Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Забайкалья, в крае работает горячая линия поддержки бизнеса, её телефон единый по региону: 8-800-100-10-22.
Забайкальский край экономика

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