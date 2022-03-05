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В Бурятии объяснили, что будет с ценами

В Бурятии объяснили, что будет с ценами
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ситуацию прокомментировал Алексей Цыденов

Контролем цен на продовольственные товары и товары первой необходимости в Бурятии будет заниматься оперативный штаб по поддержке экономики. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов.

- Учитывая сложившуюся ценовую ситуацию на рынке, проводится мониторинг цен на социально-значимые, продовольственные товары, товары первой необходимости и строительные материалы. Будут отслеживаться факты увеличения цен на товары, анализироваться причины. В случае необоснованного роста, этим будут заниматься контрольные органы, — сказал Алексей Цыденов.

В условиях скачка курса валют, а также из-за изменений в маршрутах поставок, часть товаров неизбежно подорожает. Однако никакого дефицита или гигантского роста цен не ожидается, заверяют власти республики. 

- Основные поставщики товаров у нас находятся в Западной части России. Они взяли небольшую паузу, потому что где-то логистические цепочки были разрушены, где-то товар пересчитывается в зависимости от курса. На сегодня в рознице есть запас товаров. Из-за того, что такие неопределённости возникли в поставках, все активно над этим работают. В том числе и наши сети работают. Поиск новых поставщиков, предложений по более низкой цене, — говорит Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Самым показательным и важным продуктом в России является хлеб. И он производится из российской пшеницы, которой в стране достаточно. Более того — наша страна является крупнейшим мировым экспортёром зерна, пояснили в правительстве. 

- На сегодняшний день отгрузка идёт в штатном режиме, в полном объёме и полном ассортименте, — говорит Марина Александрова, генеральный директор АО «Бурятхлебпром». — Поскольку мы выпускаем продукцию можно сказать стратегического назначения и повседневного спроса, поэтому используется в основном отечественное сырье. На сегодняшний день никаких проблем у нас с доставкой сырья нет, сырье поступает в нужном объёме по нашим заявкам без ограничений.

Большинство основных видов продуктов производится в России — это хлеб, сахар, мясо, овощи и т.д. На них внешние факторы не должны оказать большое влияние. Много товаров (например, фруктов) ввозится из Китая и ближнего зарубежья, которые против нас никакие санкции не вводили.

- Мы зависим больше от поставок из Китая и Ближнего Зарубежья. Это Казахстан, Азербайджан, Армения. Более того, что касается Китая, РФ отменила запрет на импорт из Китая косточковых. Это препятствие снято и китайские фрукты опять появятся на прилавках наших магазинов, — говорит Алексей Оловянников.

На федеральном уровне проводятся серьёзные мероприятия, чтобы не допустить дефицита или резкого роста цен. Как сообщает портал Объясняем.РФ, 4 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.

Сейчас по всей стране начинается посевная кампания – ключевой, основополагающий для отрасли этап. Как отметил Дмитрий Патрушев, для обеспечения аграриев заёмными средствами Минсельхоз обратился в правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 млрд рублей.



По информации пресс-службы правительства Бурятии
глава Бурятии цены на продукты питания санкции

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