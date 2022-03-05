В России торговые сети просят ограничить продажу товаров в одни руки

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами



Крупнейшие торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки для борьбы с перекупщиками, говорится в сообщении Минпромторга РФ. В Минсельхозе и Минпромторге данную инициативу поддержали, сообщает ТАСС.



- Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка. В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи. Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ретейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки, - говорится в сообщении.



Как отметили в Минпромторге, конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций - АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали.





