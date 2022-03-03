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На Бурятию распространят преференции свободного порта Владивосток

На Бурятию распространят преференции свободного порта Владивосток
Экономика,  Фото:pixabay.com
Муниципальные образования могут признать свободными зонами

Бурятия по решению правительства РФ включена в состав дальневосточных регионов, на которые будут распространяться преференции свободного порта Владивосток. Об этом рассказала в четверг, 3 марта, в ходе очередной сессии Народного Хурала министр экономики и инвестиций республики Екатерина Кочетова.

Благодаря этому в Бурятии инвесторы смогут пользоваться особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. Данный режим в первую очередь рассчитан на малый и средний бизнес.

- Рассматривается в свете последних событий создание на территории Бурятии свободного порта Владивосток. Это нам даст возможности для развития экспортной деятельности с учётом выхода на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас появилась возможность признавать целые муниципальные образования свободными зонами «Владивосток». Это уникальный режим, который нам нужно совместно с вами продумать – на территориях каких муниципальных образований нам нужно его признать. Мы сейчас готовим предложение чтобы земельные участки, также как по масштабным инвестиционным проектам, предоставляли без торгов. Сейчас эта работа ведётся только через торги, - обратилась к депутатам Народного Хурала министр.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, ранее правительство России существенно снизило порог капитальных вложений для получения статуса резидента свободного порта Владивосток (СПВ). Минимальная сумма инвестиций теперь составляет не 5 млн рублей, а 500 тысяч рублей. Постановление об этом в конце 2021 года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В числе льгот, на которые имеют право резиденты СПВ, 5% – налог на прибыль в течение 5 лет (0% в федеральный бюджет и не более 5% в региональный), 0% – налог на землю в течение 5 лет, 0% – налог на имущество в течение 5 лет и от 0,5% в последующие 5 лет. В качестве дополнительных преференций предусмотрено сокращённое время проведения контрольных проверок и получения разрешительной документации для объектов капитального строительства, режим единого окна при прохождении контроля на границе, круглосуточный режим работы пунктов пропуска, упрощённый визовый режим.
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