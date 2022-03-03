Оперштаб будет в том числе следить за ценами
В Бурятии создали оперштаб по поддержке экономики в условиях действия санкций. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В него войдут представители крупных предприятий, всех федеральных структур, депутаты Народного Хурала. Учитывая сложившуюся ценовую ситуацию на рынке, проводится мониторинг цен на социально-значимые, продовольственные товары, товары первой необходимости и строительные материалы. Будут отслеживаться факты увеличения цен на товары, анализироваться причины. В случае необоснованного роста, этим будут заниматься контрольные органы, - сообщил глава республики.
Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил меры поддержки российского бизнеса на фоне санкций. Так, вводится мораторий на плановые проверки для предпринимателей, малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца 2022 года, сохраняется льготная ставка 3% в программе «ФОТ 3.0», на полгода будет продлена программа компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование системы быстрых платежей.
В Бурятии создали оперштаб по работе в условиях санкций
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