С 10 марта и до конца года не будут проверять ИП и малый бизнес
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о мерах по поддержке бизнеса на фоне санкций. Меры ЕС против России ударят и по экономике Европы, признают политики и эксперты, сообщает «Известия».
- Правительство введёт мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года. За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан, — заявил Мишустин на заседании правительства.
Ещё одной мерой поддержки станет продление программы возмещения расходов на использование системы быстрых платежей. Предприниматели смогут компенсировать банковские комиссии за покупки потребителями товаров и услуг в период с января по июнь 2022 года. Правительство выделит на эти цели 500 млн. рублей.
Кроме того, принято решение запустить новый этап амнистии капиталов. Так, к прежним параметрам программы прибавится возможность декларирования наличных денежных средств.
Также глава кабмина анонсировал меры поддержки для сотрудников IT-компаний, которым предоставят возможность оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии. Кроме того, все российские IT-компании будут освобождены от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.
В России введут мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса
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