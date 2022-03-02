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Монголия запускает прямое авиасообщение с Казахстаном

Монголия запускает прямое авиасообщение с Казахстаном
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Это международный рейс по маршруту «Ховд – Алматы»

Монголия открыла прямое авиасообщение с Казахстаном. Так, с 16 марта монгольская авиакомпания «Хунну Эйр» начнёт выполнять международный рейс по маршруту «Ховд – Алматы».

Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Монголии Л. Халтар в ходе своей рабочей поездки в западный регион страны, где ознакомился с работой аэропортов Баян-Улгийского и Ховдинского аймаков, сообщает агентство «Монцамэ».

Монгольский министр поручил руководителям аэропорта Ховдинского аймака совместно с пограничными, таможенными и другими инспекционными организациями разработать план работы по международному маршруту.

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