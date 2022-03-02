Из Бурятии в феврале вывезли 12 тысяч кубометров древесины на экспорт

Пиломатериалы отправились в Китай, Монголию и Беларусь



В феврале 2022 года в Бурятии было проконтролировано 11 903 кубометров древесины, пиломатериалы направлены на экспорт в Китай, Монголию и Беларусь. Вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям стран-импортеров, выпущена за пределы РФ свободной от вредных карантинных организмов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



При внутрироссийских же перевозках сотрудники досмотрели 335 кубометра круглой древесины и 2776,7 кубометра пиломатериалов, оформили и выдали 538 фитосанитарных сертификатов и 47 карантинных сертификатов.



Также отдел фитосанитарного контроля выезжал на отбор проб - в 173 случаях по заявкам экспортёров, они отобрали 1736 образцов, которые исследовали в Бурятском филиале Всероссийского центра карантина растений. Надзорное ведомство выявило 87 нарушений законодательства РФ в области карантина растений, вынес 138 постановлений о назначении административных штрафов.

