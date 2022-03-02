Об этом заявил президент Байден
Власти Соединённых Штатов закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».
- Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов, - цитирует Байдена ТАСС.
Ранее полёты российских самолетов были запрещены в воздушном пространстве стран Евросоюза и Канады. Россия в ответ ограничила полёты авиакомпаниям 36 стран мира.
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом заявил президент Байден
Со 2 марта отменены авиарейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь
Указ вступил в силу 2 марта
В минпромторге Бурятии прокомментировали сегодняшнюю ситуацию с ценами и наличием продуктов
В Бурятии опровергли информацию об остановке операций по банковским картам
Чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы молодые люди
Улан-Удэнский авиационный завод остаётся одним из самых ценных работодателей Бурятии. На предприятии рассказали о том, какие условия труда предлагает флагман экономики республики
Ожидается повышение стоимости кредитов для населения
В министерстве считают, что внутренний рынок страны надежно защищён
С 26 февраля отменили QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли
Самолёты российских авиакомпаний больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС
Пока же собственники, скорее всего, начнут откладывать продажи своих квартир
Аналитик заявил, что «деньги никуда не денутся»
Аэропорт «Байкал» работает по расписанию
Экономика, 24.02.2022
Информацию озвучили в Бурятстате