США закрывают воздушное пространство для российских самолётов

Об этом заявил президент Байден



Власти Соединённых Штатов закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом заявил президент США Джо Байден на выступлении перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».



- Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов, - цитирует Байдена ТАСС.



Ранее полёты российских самолетов были запрещены в воздушном пространстве стран Евросоюза и Канады. Россия в ответ ограничила полёты авиакомпаниям 36 стран мира.

