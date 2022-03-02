Авиакомпания S7 отменила рейсы на юг России

Со 2 марта отменены авиарейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь



В связи с продлением решения российских властей об ограничении воздушного пространства S7 Airlines отменяет рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и обратно с 2 марта по 8 марта.



- Если рейс отменили, вы можете оформить полный возврат стоимости билета или перенести дату вылета на доступные рейсы в период с 8 марта по 24 апреля, - сообщает авиакомпания.



S7 Airlines подробно расписала алгоритм возврата авиабилета.



Она сообщает, что также можно бесплатно обменять билеты на другие рейсы S7 Airlines с 1 по 8 марта.



- Необходимо переоформить билет через представительство S7 Airlines в аэропорту или контактный центр. Затем самостоятельно добраться в аэропорт вылета нового рейса к началу регистрации, - отмечает авиаперевозчик.



Рейсы S7 Airlines туда-обратно в Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Ставрополь, Махачкалу, Владикавказ, Грозный продолжают выполняться по изменённым маршрутам в облёт закрытого воздушного пространства.

