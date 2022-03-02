Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов

Указ вступил в силу 2 марта



Президент России Владимир Путин своим указом запретил со 2 марта вывоз из страны иностранной валюты наличными на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости.



Согласно заявлению пресс-службы Кремля, запрещается вывозить из страны наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте на сумму, которая превышает эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитывается по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза.



В Кремле рассказали, что Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Согласно документу, данные меры были предприняты в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США, а также примкнувших к ним государств и организаций. Отмечается, что принятые меры направлены на защиту российских национальных интересов, передаёт Lenta.ru.

