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Каждый второй улан-удэнец мечтает о четырёхдневной неделе

Каждый второй улан-удэнец мечтает о четырёхдневной неделе
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы молодые люди

Каждый второй житель Улан-Удэ, работающий на пятидневке, мечтает о четырёхдневной рабочей неделе по 10 рабочих часов, говорится в исследовании портала SuperJob.

Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: пять дней в неделю по восемь часов как раньше или четыре дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. 56% опрошенных улан-удэнцев рассказали SuperJob, что они хотели бы они работать четыре дня в неделю по 10 часов вместо восьмичасового рабочего дня за ту же зарплату.

«Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день», - отмечают опрошенные.

Причём чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (64%) и жители Улан-Удэ с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (62%).

Каждый четвёртый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил: «Четыре дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю».

18% затруднились с ответом.

работа

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