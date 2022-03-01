Каждый второй улан-удэнец мечтает о четырёхдневной неделе

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы молодые люди



Каждый второй житель Улан-Удэ, работающий на пятидневке, мечтает о четырёхдневной рабочей неделе по 10 рабочих часов, говорится в исследовании портала SuperJob.



Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: пять дней в неделю по восемь часов как раньше или четыре дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. 56% опрошенных улан-удэнцев рассказали SuperJob, что они хотели бы они работать четыре дня в неделю по 10 часов вместо восьмичасового рабочего дня за ту же зарплату.



«Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день», - отмечают опрошенные.



Причём чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (64%) и жители Улан-Удэ с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (62%).



Каждый четвёртый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил: «Четыре дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю».



18% затруднились с ответом.



