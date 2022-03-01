Чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы молодые люди
Каждый второй житель Улан-Удэ, работающий на пятидневке, мечтает о четырёхдневной рабочей неделе по 10 рабочих часов, говорится в исследовании портала SuperJob.
Власти Бельгии разрешили сотрудникам выбирать график работы: пять дней в неделю по восемь часов как раньше или четыре дня в неделю по 10 часов с сохранением зарплаты. 56% опрошенных улан-удэнцев рассказали SuperJob, что они хотели бы они работать четыре дня в неделю по 10 часов вместо восьмичасового рабочего дня за ту же зарплату.
«Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день», - отмечают опрошенные.
Причём чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (64%) и жители Улан-Удэ с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (62%).
Каждый четвёртый опрошенный (26%) подобный график работы не одобрил: «Четыре дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю».
18% затруднились с ответом.
Каждый второй улан-удэнец мечтает о четырёхдневной неделе
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 01.03.2022
Чаще остальных к четырёхдневной 40-часовой рабочей неделе готовы молодые люди
Улан-Удэнский авиационный завод остаётся одним из самых ценных работодателей Бурятии. На предприятии рассказали о том, какие условия труда предлагает флагман экономики республики
Ожидается повышение стоимости кредитов для населения
В министерстве считают, что внутренний рынок страны надежно защищён
С 26 февраля отменили QR-коды для посещения общественных мест и объектов торговли
Самолёты российских авиакомпаний больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС
Пока же собственники, скорее всего, начнут откладывать продажи своих квартир
Аналитик заявил, что «деньги никуда не денутся»
Аэропорт «Байкал» работает по расписанию
Информацию озвучили в Бурятстате
Общая стоимость строительства составляет 6,8 млрд рублей
Регион – один из лидеров в ДФО по табунному коневодству
Экономика, 23.02.2022
Ориентировочный объём инвестиций превышает миллиард рублей
Экономика, 23.02.2022
Трейдер не успевает отвечать на обращения покупателей
Экономика, 22.02.2022
Этим летом в центре города начнутся масштабные строительные работы