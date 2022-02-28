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Центробанк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

Центробанк России повысил ключевую ставку до 20% годовых
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ожидается повышение стоимости кредитов для населения

Сегодня на экстренном заседании совета директоров Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов. Это стало её новым историческим максимумом, сообщает РИА Новости.

- Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, - говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что проводимая ведомством денежно-кредитная политика «должна укрепить курс национальной валюты» и «может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам».

Каковы последствия? 

Простыми словами, ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Соответственно, ключевая ставка напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты. Повышение ключевой ставки ведёт к тому, что кредиты становятся дороже, что снижает потребительский спрос на товары.

Сетевое издание Е1.RU взяло комментарии у экспертов. Константин Селянин, экономист:

- Основная и очевидная цель ЦБ сейчас - поднять ключевую ставку, чтобы кредиты стали дорогими и, соответственно, спекулятивные деньги, в том числе заёмные, пошли на валютный рынок. Произойдёт это так или нет, не уверен, потому что, в отличие от предыдущих случаев, сейчас у нас есть град санкций, которые не позволяют крупнейшим банкам работать в привычном режиме. Им придётся искать обходные маневры.

Ещё одна серьёзная мера, ухудшающая ситуацию, — арест резервов нашего Центрального банка. Такое было только один раз с Ираном в 2012 году. Может, эта мера хоть как-нибудь смягчит весьма драматичные последствия для финансовых рынков? Может быть. Нужно смотреть, какие другие меры предпримет ЦБ. Он сегодня анонсировал ещё две локальные меры поддержки, запретив иностранцам продавать российские акции, и дал указание банкам смягчить условия по кредитам, убрать пени и штрафы за просрочку.

Константин Юрченко, доцент Уральского государственного экономического университета:

- Цель - предотвратить отток капитала. Такие случаи в практике нашей страны, да и других бывали. Хочу надеяться, что в течение пары недель ситуация успокоится, и мы вернёмся к нормальной ставке. ЦБ делает всё для обеспечения стабильности курса. Строить прогнозы сложно, так как причины кризиса лежат не в экономической плоскости. Решение вопроса в переговорах.

Центробанк

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