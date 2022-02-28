График, безопасность, жильё – чем привлекает работа на Улан-Удэнском авиазаводе

Улан-Удэнский авиационный завод остаётся одним из самых ценных работодателей Бурятии. На предприятии рассказали о том, какие условия труда предлагает флагман экономики республики
Начальник службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности Улан-Удэнского авиационного завода Александр Сидоров рассказал о том, как на предприятии создают условия для комфортной работы и сохранения здоровья многотысячного трудового коллектива.
- Александр Ильич, в советское время на большом промышленном производстве всегда уделялось внимание безопасности и охране труда. На некоторое время об этом забыли и стали ценить вновь в последнее время. Чем занимается ваша служба сегодня?
Сверхурочные в двойном размере
- Начну с того, что для нашего предприятия вопросы охраны труда всегда были и остаются первостепенными. Мы дорожим нашими работниками стараемся делать всё возможное для сохранения их здоровья в процессе трудовой деятельности. Продолжительность рабочей недели составляет пять дней, рабочий день длится восемь часов для работников с нормальными условиями труда. В особых условиях рабочая неделя сокращена согласно российскому законодательству. Если есть необходимость, и работник согласен поработать сверхурочно, то эти часы табелируются и оплачиваются отдельно: первые два часа в полуторном размере, следующие - в двойном. Также в двойном размере оплачивается работа в выходные дни.
- На предприятии по-прежнему выдают молоко за вредность?
- Да, бесплатная выдача молока, согласно законодательству, является одним из элементов компенсации за вредность, поскольку молоко обеспечивает некоторую защиту и выводит вредные вещества из организма. На предприятии более 2 тысяч человек получают молоко в размере 0,5 литра за смену. По письменным заявлениям оно заменяется денежной компенсацией.
- Не секрет, что работа на сборочных производствах предприятия сопряжена с профессиональным риском в виде шума, вибрации и так далее. Что делается, чтобы снизить это влияние на здоровье авиазаводчан?
- Все члены трудового коллектива, занятые на производстве, обеспечиваются средствами защиты глаз, органов дыхания и специальной одеждой. Регулярно проводятся обучение и инструктаж по технике безопасности. Кроме того, на предприятии действует многоуровневый производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности и норм охраны труда. Это позволяет предупреждать и предотвращать несчастные случаи, уменьшая до единичных случаев производственный травматизм. Мы контролируем уровень комфорта на рабочих местах с точки зрения освещенности и других параметров, современный инструмент позволяет уменьшать долю ручного труда за счет автоматизации. Регулярно проводим спецоценку рабочих мест и проверку их оснащенности.
В здоровом теле - здоровый дух
- Ежегодный оплачиваемый отпуск на заводе - 36 рабочих дней, стараемся соблюдать график отпусков, - продолжает разговор об условиях работы на предприятии начальник отдела кадров «У-УАЗ» Анатолий Баракин. - Работникам, занятым на участках, чьи условия признаны вредными, предусмотрен дополнительный отпуск от 7 до 14 календарных дней. Кроме того, можно отдохнуть и подлечиться без отрыва от производства, после смен. Так, работники предприятия получают возможность пройти курс двухнедельного профилактического лечения.
- Анатолий Викторович, а как это работает?
- После окончания трудовой смены корпоративным автобусом люди доставляются в профилакторий «Солнечный» на Верхней Берёзовке, где получают физиолечение, ингаляции, массаж - оздоравливающие процедуры, необходимые для сохранения и укрепления здоровья. Далее они ночуют в профилактории и утром их доставляют автобусом на работу.
Добавлю, что корпоративные программы отдыха и оздоровления У-УАЗ представляют возможность получить санаторно-курортное лечение в известных здравницах России. Ежегодно 10% работников предприятия посещают курорты Бурятии (Горячинск), санатории в Белокурихе (Алтайский край), Шерегеше (Кемеровская область), Крыму и Сочи. Проживание и лечение для них бесплатное, необходимо только оплатить проезд до курорта и обратно. Оздоровительный сезон предусмотрен с мая по ноябрь. На предприятии внимательно следят за тем, чтобы все работники смогли воспользоваться ведомственными корпоративными программами, но в первую очередь едут работники предпенсионного возраста и рабочие, имеющие медицинские направления.
- Что делается для того, чтобы помочь коллективу решить жилищные вопросы?
- Да, эта тема особого внимания руководства предприятия. Несмотря на распространённость различных ипотечных программ от банков, покупка собственной квартиры в кредит для авиазаводчан, особенно молодых, достаточно сложная задача. Ежегодно выделяются значительные финансовые средства на корпоративную программу улучшения жилищных условий. Мы или частично субсидируем первоначальный ипотечный взнос работника или ежемесячно компенсируем 2/3 процентной ставки банковского кредита.
Если же сотрудники приобретают жильё на собственные средства, то мы компенсируем часть затрат на покупку жилья. В зависимости от суммы кредита, предприятие на эти цели каждому покупателю жилья единовременно выделяет от 250 до 600 тысяч рублей.
- А как предприятие поддерживает тех сотрудников, кто прибывает из других регионов и пока не думает о кредите?
- На первые три месяца завод может предоставить место в общежитии без оплаты. Затем, если сотрудник снимает жилье, ему на 100% компенсируем арендные платежи на сумму до 20 тыс. руб. в течение одного календарного года. Обычно этого времени хватает, чтобы подобрать себе постоянное жилье и воспользоваться корпоративной жилищной программой.
График, безопасность, жильё – чем привлекает работа на Улан-Удэнском авиазаводе
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