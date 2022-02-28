Евросоюз полностью закрывает своё воздушное пространство для России

Самолёты российских авиакомпаний больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз закрывает воздушное пространство для всех самолётов России, включая частные. Соответствующее заявление она сделала в воскресенье в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».



- Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолёты. Эти самолёты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС, — заявила она.



Глава Еврокомиссии уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам.



- Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов, - отметила фон дер Ляйен.



Запрет начал действовать с 28 февраля.







