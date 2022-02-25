В Улан-Удэ прогнозируют падение цен на квартиры через полгода

Пока же собственники, скорее всего, начнут откладывать продажи своих квартир
После начала военной операции в Донбассе российский рубль значительно подешевел. На сегодняшний день цена одного доллара составляет почти 85 рублей. На рынке недвижимости Улан-Удэ заметно повышение покупательского интереса. Квартиры по-прежнему считаются одним из лучших способов сохранения средств. В свою очередь, многие продавцы берут сейчас тайм-аут, тормозя сделки и сохраняя свои активы.
Рынок недвижимости Улан-Удэ в последние пару лет – это высокие цены. В конце 2021 года аналитики портала «Мир квартир» подсчитали, что средняя цена за квадратный метр в новостройке в столице Бурятии составляет 60,4 тысячи рублей. Прирост за год – 27%. Средняя цена квартиры за год выросла на 30%. Годом ранее средняя цена за «квадрат» была 47 тысяч. До введения дальневосточной ипотеки цены были порядка 35 тысяч рублей за квадратный метр.
Сейчас специалисты прогнозируют, что рост спроса на квартиры не будет долгосрочным.
- Пока прошло не так много времени. Но, по прогнозам, возможно, собственники сейчас начнут откладывать продажи своих квартир по причине взлёта доллара. Люди, которые хотели и продать, и купить, боятся, что останутся с рублями. Скорее всего, так и будет. Ипотечная ставка растёт, и спрос упадёт, - поделился с «Байкал-Daily» коммерческий директор, специалист по маркетингу и интернет-маркетингу в агентстве недвижимости «Байкальская гавань» Сергей Некипелов.
В Москве и других крупных городах продавцы уже отреагировали на падение курса рубля, выставляя квартиры в валютном прайсе. В Бурятии продажа квартир в долларах маловероятна.
- В Москве и до этих событий люди покупали недвижимость в долларах. Сейчас, скорее всего, большая часть будут вкладывать именно рубли, потому что менять рубли на доллары уже поздно, - пояснил Сергей Некипелов.
По его прогнозам, сначала рынок недвижимости будет набирать обороты. Но затем ожидается рост ипотечной ставки, а примерно через полгода произойдёт «насыщение» рынка, спрос упадёт, и цены на недвижимость начнут падать. Похожий сценарий уже был в Улан-Удэ в 2014 году после присоединения Крыма в состав России.
- Эта ситуация практически аналогичная с 2014 годом, когда российская валюта начала падать, и курс доллара вырос на 20-30 рублей. Сначала рынок недвижимости вырос, а примерно через четыре-шесть месяцев одна квартира продавалась по полгода, - добавил Некипелов.
Издание «Свободная пресса» отмечает, что в целом по стране, согласно ряду прогнозов, число одобренных ипотечных кредитов снизится на 30% по сравнению с прошлым годом. Грядущее снижение цен на недвижимость во многом является для России благом, отмечают специалисты. Во-первых, это повысит доступность жилья. Во-вторых, спровоцирует падение стоимости стройматериалов. В-третьих, нанесёт удар по девелоперам, которые строят погано, а продают дорого.
В Улан-Удэ прогнозируют падение цен на квартиры через полгода
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пока же собственники, скорее всего, начнут откладывать продажи своих квартир
Аналитик заявил, что «деньги никуда не денутся»
Аэропорт «Байкал» работает по расписанию
Информацию озвучили в Бурятстате
Общая стоимость строительства составляет 6,8 млрд рублей
Регион – один из лидеров в ДФО по табунному коневодству
Экономика, 23.02.2022
Ориентировочный объём инвестиций превышает миллиард рублей
Экономика, 23.02.2022
Трейдер не успевает отвечать на обращения покупателей
Экономика, 22.02.2022
Этим летом в центре города начнутся масштабные строительные работы
К 23 февраля Бурятстат привёл «мужскую статистику»
Также вывезли 62 тонны свинины
Названы специальности, в которых нуждается рынок труда республики
Он станет одним из приоритетных направлений развития отрасли
В январе родилось меньше людей, чем умерло
Военные пенсии станут больше почти на 9%