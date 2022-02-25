Аналитик заявил, что «деньги никуда не денутся»
Финансовый аналитик Евгений Коган прокомментировал попытки россиян массово снять наличные средства после начала Россией военной операции на Украине и нестабильности на финансовом рынке, сообщает радио КП.
По его словам, в текущем положении стоит действовать только с холодной головой. В период «горячей фазы» 99 процентов действий, особенно, если вы не профессионал, вероятно, окажутся неправильными.
- Игра на курсе – это всегда лотерея. А сейчас – почти без шансов на победу, — пояснил аналитик.
Он попросил россиян не поддаваться панике, оснований массово снимать в банках наличные нет.
- Если вы привыкли пользоваться картой – продолжайте пользоваться. Ничего не изменится, деньги никуда не исчезнут, Ситуация на рынке меняется и будет меняться стремительно. А потому пытаться угадать – совершенно бессмысленно. Самый логичный вариант – расслабиться и не пытаться обналичить все деньги, - отметил Коган.
Финасовый аналитик призвал россиян не поддаваться панике
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