Финасовый аналитик призвал россиян не поддаваться панике

Аналитик заявил, что «деньги никуда не денутся»



Финансовый аналитик Евгений Коган прокомментировал попытки россиян массово снять наличные средства после начала Россией военной операции на Украине и нестабильности на финансовом рынке, сообщает радио КП.



По его словам, в текущем положении стоит действовать только с холодной головой. В период «горячей фазы» 99 процентов действий, особенно, если вы не профессионал, вероятно, окажутся неправильными.



- Игра на курсе – это всегда лотерея. А сейчас – почти без шансов на победу, — пояснил аналитик.



Он попросил россиян не поддаваться панике, оснований массово снимать в банках наличные нет.



- Если вы привыкли пользоваться картой – продолжайте пользоваться. Ничего не изменится, деньги никуда не исчезнут, Ситуация на рынке меняется и будет меняться стремительно. А потому пытаться угадать – совершенно бессмысленно. Самый логичный вариант – расслабиться и не пытаться обналичить все деньги, - отметил Коган.



