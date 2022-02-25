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25 февраля

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Авиарейсы из Бурятии летают в прежнем режиме

Авиарейсы из Бурятии летают в прежнем режиме
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аэропорт «Байкал» работает по расписанию

Сегодня, 25 февраля три рейса из Улан-Удэ в Москву и все остальные рейсы выполняются по расписанию.

- Ответственно заявляю, что аэропорт «Байкал» работает в штатном режиме, все рейсы летают по плану. Три рейса в Москву вылетели сегодня без изменений. Все новые авиарейсы в Красноярск, Якутск, Новосибирск, Владивосток осуществляются по расписанию. Аэропорт работает в круглосуточном режиме, - ответил на вопросы жителей Бурятии гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Между тем вчера, 24 февраля были отменены рейсы S7 Airlines в Сочи и Махачкалу из Москвы, а также все рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ и Брянск. По информации перевозчика, решение было принято в связи с ограничением полетов со стороны российских властей.
авиаперевозки

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