Авиарейсы из Бурятии летают в прежнем режиме

Аэропорт «Байкал» работает по расписанию



Сегодня, 25 февраля три рейса из Улан-Удэ в Москву и все остальные рейсы выполняются по расписанию.



- Ответственно заявляю, что аэропорт «Байкал» работает в штатном режиме, все рейсы летают по плану. Три рейса в Москву вылетели сегодня без изменений. Все новые авиарейсы в Красноярск, Якутск, Новосибирск, Владивосток осуществляются по расписанию. Аэропорт работает в круглосуточном режиме, - ответил на вопросы жителей Бурятии гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.



Между тем вчера, 24 февраля были отменены рейсы S7 Airlines в Сочи и Махачкалу из Москвы, а также все рейсы в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Белгород, Симферополь, Анапу, Волгоград, Геленджик, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды, Владикавказ и Брянск. По информации перевозчика, решение было принято в связи с ограничением полетов со стороны российских властей.

