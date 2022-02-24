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В Бурятии осталась всего одна компания, задолжавшая работникам

В Бурятии осталась всего одна компания, задолжавшая работникам
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Информацию озвучили в Бурятстате

В Бурятии, по официальным данным, имеется всего лишь одна компания, которая задолжала зарплату работникам.

- В республике по сведениям, представленными организациями, не являющимися субъектами малого предпринимательства, на 1 февраля ситуация с просроченной задолженностью по выплате зарплат работникам остается на прежнем уровне, - сообщает Бурятстат.

Весь объём просроченной задолженности по зарплате приходится на ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии». Компания задолжала своим бывшим 29 сотрудникам 4 млн 606 тысяч рублей или 158,8 тысяч рублей на одного работника, рассказали в Бурятстате.
долги по зарплате

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