Регион – один из лидеров в ДФО по табунному коневодству
Поголовье лошадей в Забайкальском крае за последний год увеличилось на три тысячи голов, сообщается на официальном портале региона.
Таким образом, Забайкалье стал одним из лидеров среди субъектов Дальневосточного федерального округа по табунному коневодству. За последний год поголовье лошадей в крае выросло на три тысячи, насчитывается до 102,6 тысячи голов.
Отмечается, что приросту поголовья способствуют меры государственной поддержки - племенные хозяйства региона ежегодно получают субсидии на табунное коневодство. На сегодня в Забайкальском крае функционируют два племенных завода, пять племенных репродукторов и два генофондных хозяйства.
В Забайкалье поголовье лошадей превысило 100 тысяч голов
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