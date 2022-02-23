В Бурятии зафиксировали ажиотаж по скупке криптовалюты

Трейдер не успевает отвечать на обращения покупателей



Улан-удэнцы, помимо скупки обычной валюты, активно скупают крипту. Об этом сообщил трейдер Эрдэм До в паблике «Онлайн-Бурятия». За два дня к нему поступило множество обращений.



- За вчера и сегодня было очень много обращений ко мне за покупкой биткоина и других альткоинов. Я не успеваю отвечать на все сообщения, очень много желающих. За сегодня я уже помог 16 человек завести аккаунт на бинансе и приобрести криптовалюту, - поделился накануне Эрдэм.



Он считает, что биткоин за последнее время очень серьёзно упал в цене, и сейчас самое время его брать.



- Однако всегда есть риск того, что цена пойдёт ещё ниже. В перспективе же мы ожидаем, что цена на биткоин и другие альткоины поднимется в два и более раз, - говорит специалист.



В Улан-Удэ также наблюдается ажиотаж по скупке валюты, горожане атакуют банки. Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже 22 февраля преодолел отметку 80 рублей, курс евро - 90,95 рубля. Российский рынок акций по индексу МосБиржи падал почти на 5%. Причина в геополитическом фоне.



