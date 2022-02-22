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Мэр Улан-Удэ: «Центр города будет перекопан»

Мэр Улан-Удэ: «Центр города будет перекопан»
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Этим летом в центре города начнутся масштабные строительные работы

В центре Улан-Удэ этим летом начнется масштабная реконструкции инженерных сетей. Работы обойдутся более чем в два миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Нынешние сети ветхие, 1960-х годов постройки. Их ремонт увеличит резервы мощностей и позволит присоединить новые многоквартирные дома и другие здания. На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

О необходимости заранее организовать все мероприятия и транспортную схему движения на время проведения работ заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе коллегии администрации Советского района.

– В ближайшей перспективе на территории Советского района будут реализованы крупные проекты по развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Это большая ответственность. Через центр у нас идут все пути движения, это самый максимально используемый трафик. Представьте у нас будет перекопан город для ремонта сетей, надеемся, что начнём строительство театра «Байкал», дамбы. Это сколько машин, тонн груза будет передвигаться на этом маленьком пятачке нашего города. Поэтому задача администрации города – организовать транспортный поток для удобства передвижения улан-удэнцев, – сообщил Игорь Шутенков.

Намечается большое жилищное строительство в рамках реновации центральной части города. Строительством займётся компания ПИК – крупнейший застройщик страны. Всего будет построено более 153 тыс кв. м жилья и ещё порядка 16 тыс кв. м. вспомогательных, коммерческих помещений.

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