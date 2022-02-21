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В Бурятии мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины

В Бурятии мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
К 23 февраля Бурятстат привёл «мужскую статистику»

На 1 января 2021 года в Республике Бурятия проживало 470,4 тысяч человек мужского пола или 47,7 % от общей численности населения. Среди них 26,4 % – дети и подростки в возрасте 0-15 лет, 61,1 % – мужчины трудоспособного возраста и 12,5 % – старше трудоспособного возраста. Более половины мужчин республики - 57,5 % насчитывалось в городской местности, сообщает Бурятстат.

Несмотря на то, что мальчиков всегда рождается больше, чем девочек в 2020 году (в республике на 1000 родившихся мальчиков приходилось 960 девочек), численность женщин на начало 2021 года превышала численность мужчин на 44,6 тысяч человек. На 1000 мужчин приходилось 1095 женщин.

При этом в городской местности дефицит мужчин ощущался острее, чем в сельской - 1152 мужчин в городе против 1017 на селе.

Отчасти такое соотношение объясняется большей продолжительностью жизни женщин. Поэтому в общей численности женщины лидировали, в основном, среди пенсионеров. Например, в возрасте свыше 80 лет, разница женщин превышала более чем в три раза, тогда как среди детей и в трудоспособном возрасте - напротив, больше мальчиков и мужчин.

Среднестатистическому мужчине в Бурятии на начало 2021 года исполнилось 33 года, и он на четыре года моложе среднестатистического россиянина.

Согласно статистике, после выхода на пенсию мужчина, скорее всего, проживёт не так уж много: средняя продолжительность жизни мужчин в Бурятии составляет 65,3 года. Женщинам повезло больше, их средняя продолжительность жизни – 75,2 года.

В Бурятстате отмечают, что в последние годы фиксируется рост ожидаемой продолжительности жизни мужчин, который увеличился по сравнению с 2010 годом на 5,2 года, тогда как у женщин прирост составил лишь 2,7 года. Однако разрыв значения показателя «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» у мужчин и женщин остается значительным – 9,9 года.

При этом мужчины больше работают, независимо от возраста. Общий показатель занятости у них, по результатам выборочного обследования рабочей силы за третий квартал 2021 года, достигал 56,9 %, среди женщин – 48,5 %. Самый сильный разрыв в возрастной категории от 20 до 24 лет, когда уровень занятости среди женщин составлял 33,8 %, среди мужчин – 59,4 %.

Интересно, что при этом уровень безработицы среди мужчин выше, чем у слабого пола - 11,1 % и 6,6 % соответственно.

Численность безработных мужчин достигла 25,0 тысяч человек или 64,4 % от всех безработных. Средний возраст безработного мужчины составил 34,9 года.

В целом в экономике Бурятии в третьем квартале 2021 года было занято 200,8 тысяч мужчин. В отдельных видах деятельности удельный вес их численности превышал 60 %.

Традиционно «мужские» профессии связаны с водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, добычей полезных ископаемых, строительством, транспортировкой и хранением, обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха.
Бурятстат демография

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