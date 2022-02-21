За неделю через Бурятию вывезли более четырёх млн яиц в Монголию

Также вывезли 62 тонны свинины



С 14 по 20 февраля госинспекторы на пропускном пункте в Кяхте досмотрели автотранспортные средства импортных и экспортных подконтрольных грузов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Так, при экспортных перевозках в Монголию было досмотрено более 128 тонн молочной продукции, более 4 млн куриных яиц, свыше 94 тонн мяса птицы, 54 тонны мясной продукции, 0,1 тонн рыбной продукция, 0,5 тонн мёда, около 69 тонн корма для непродуктивных животных, 62 тонны свинины, 2 кошки, 4 собаки и 39 лошадей.



Инспекторы выписали 18 ветеринарных сертификатов.



Также при импортных перевозках они проконтролировали 5 тонн корма для непродуктивных животных. При транзитных перевозках проверили около 81 тонна свинины и ее продукции, около 77 тонн молочной продукции.



Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.



