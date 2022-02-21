Бурятии остро не хватает инженеров и рабочих

Названы специальности, в которых нуждается рынок труда республики



В агентстве занятости населения Бурятии имеется более 15 тысяч вакансий. Здесь составили список специалистов, которых ищут работодатели республики.



Наибольшая потребность в кадрах отмечена в промышленной сфере – 24 % от общего числа вакансий. Дефицит в квалифицированных кадрах испытывают такие крупные промышленные предприятия, как «Улан-Удэстальмост», Улан-Удэнский авиазавод, Приборостроительное объединение, Локомотивовагоноремонтный завод, Озёрный ГОК, Эгитинский ГОК, угольные предприятия Гусиноозёрска, Мухоршибири и другие. Здесь требуются специалисты инженерного состава, а также представители рабочих профессий – газорезчики, токари, фрезеровщики, электромонтёры, электрогазосварщики и др.



Потребность в кадрах сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности составляет 23%. Здесь в основном нужны сотрудники в силовые структуры – МВД и минобороны. Это полицейские, следователи, оперуполномоченные, военнослужащие, инженеры охраны труда, стрелки и охранники.



Испытывает нехватку работников и бюджетный сектор. В отрасли здравоохранения потребность составляет 15%. Здесь требуются медицинские сёстры, врачи, фельдшеры скорой помощи. В образовательной сфере потребность в работниках - 13 %. Образовательным организациям республики требуются учителя различных специализаций и педагоги дополнительного образования.



В секторе оптовой и розничной торговли потребность в работниках составляет 13%. Торговые сети продуктовых и промышленных товаров активно подают вакансии администраторов, бухгалтеров, продавцов-кассиров и менеджеров.



В строительстве потребность - 12%. Востребованы инженеры, каменщики, бетонщики, плотники и электрогазосварщики.



- Динамика вакансий за предыдущие годы показывает, что во всех сферах экономической деятельности республики наблюдается рост потребности в кадрах. Например, значительно возросла потребность в кадрах в сфере образования. Так в конце 2020 года требовалось порядка 330 учителей и педагогов, а сейчас их требуется уже около 500 человек, - отметили в агентстве занятости населения.



Похожая ситуация и по медицинским работникам. В конце 2020 года требовалось 700 медицинских сестёр, врачей, фельдшеров скорой помощи, в настоящее время их требуется почти в два раза больше (1200 человек).



Возросла потребность и в сфере торговли. Здесь количество вакансий возросло с 1600 единиц в 2020 году до 2000 единиц в текущем 2022 году.



