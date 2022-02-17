Год в Бурятии начался с превышения смертности над рождаемостью

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Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников» Экономика, Улан-Удэнский авиационный завод приступил к масштабному увеличению выпуска вертолётов. Сегодня УУАЗ обеспечивает своим работникам высокий уровень заработной платы, комфортные и безопасные условия труда, социальные гарантии и возможности карьерного и профессионального роста. Подробности – в нашей беседе с директором завода Алексеем Козловым