В январе родилось меньше людей, чем умерло
В январе в Бурятии смертность превысила рождаемость. Так, по данным республиканского ЗАГСа, в первый месяц 2022 года родилось 957 малышей. За этот же период скончались по различным причинам 1246 человек.
Смертность превысила рождаемость на 289 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года стало известно о значительном росте смертности в Улан-Удэ. Впервые за последние несколько лет показатель темпа естественного прироста населения достиг отрицательных значений, то есть умирает населения больше, чем рождается, сообщила на одном из совещаний заммэра Улан-Удэ Светлана Трифонова.
Депутат, председатель комитета горсовета по социальной политике Денис Гармаев был шокирован процентом смертности в Улан-Удэ в 2021 году.
- Нас, конечно, немножко шокировала новость об увеличении смертности. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 39%. Сегодня центр профилактики здоровья нам дал информацию о смертности населения в нашем городе в разрезе поликлиник. Было выяснено, что по первой поликлинике очень часто смертность наступает по причине суицидов, алкогольных отравлений. По пятой поликлинике – смертность практически бьёт по всем направлениям, по всему городу, – рассказал Денис Гармаев.
Позже на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что смертность выросла в целом по республике. Однако, по его словам, этот показатель всё же ниже, чем в целом по стране.
- У нас смертность за 10 месяцев, если брать на тысячу населения, - 13,5, а по Российской Федерации – 16,2. В прошлом году за этот же период у нас было 10,8, а по России было 13,6. Мы в этом и прошлом году существенно ниже среднероссийских показателей. И по ДФО мы тоже ниже – в ДФО 15, а у нас 13,5, - сказал Алексей Цыденов.
Год в Бурятии начался с превышения смертности над рождаемостью
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