 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 февраля

16 февраля

Популярное

Год в Бурятии начался с превышения смертности над рождаемостью

Год в Бурятии начался с превышения смертности над рождаемостью
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В январе родилось меньше людей, чем умерло

В январе в Бурятии смертность превысила рождаемость. Так, по данным республиканского ЗАГСа, в первый месяц 2022 года родилось 957 малышей. За этот же период скончались по различным причинам 1246 человек.

Смертность превысила рождаемость на 289 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года стало известно о значительном росте смертности в Улан-Удэ. Впервые за последние несколько лет показатель темпа естественного прироста населения достиг отрицательных значений, то есть умирает населения больше, чем рождается, сообщила на одном из совещаний заммэра Улан-Удэ Светлана Трифонова.

Депутат, председатель комитета горсовета по социальной политике Денис Гармаев был шокирован процентом смертности в Улан-Удэ в 2021 году.

- Нас, конечно, немножко шокировала новость об увеличении смертности. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 39%. Сегодня центр профилактики здоровья нам дал информацию о смертности населения в нашем городе в разрезе поликлиник. Было выяснено, что по первой поликлинике очень часто смертность наступает по причине суицидов, алкогольных отравлений. По пятой поликлинике – смертность практически бьёт по всем направлениям, по всему городу, – рассказал Денис Гармаев.

Позже на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов подтвердил, что смертность выросла в целом по республике. Однако, по его словам, этот показатель всё же ниже, чем в целом по стране.

- У нас смертность за 10 месяцев, если брать на тысячу населения, - 13,5, а по Российской Федерации – 16,2. В прошлом году за этот же период у нас было 10,8, а по России было 13,6. Мы в этом и прошлом году существенно ниже среднероссийских показателей. И по ДФО мы тоже ниже – в ДФО 15, а у нас 13,5, - сказал Алексей Цыденов.
смертность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Госдума одобрила закон о повышении военных пенсий
Госдума одобрила закон о повышении военных пенсий
Экономика, 17.02.2022
Военные пенсии станут больше почти на 9%
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Директор УУАЗ: «Увеличиваем производство и создаём новые условия для работников»
Экономика, 16.02.2022
Улан-Удэнский авиационный завод приступил к масштабному увеличению выпуска вертолётов. Сегодня УУАЗ обеспечивает своим работникам высокий уровень заработной платы, комфортные и безопасные условия труда, социальные гарантии и возможности карьерного и профессионального роста. Подробности – в нашей беседе с директором завода Алексеем Козловым
Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке
Бурятия заняла первое место по кредитным долгам на Дальнем Востоке
Экономика, 16.02.2022
Общая задолженность дальневосточников составила почти 827 млрд рублей
В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
В Улан-Удэ «наэкономили» на ремонт мостов
Экономика, 16.02.2022
На торгах, по предварительным данным, удалось сэкономить 25 млн рублей
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
Экономика, 16.02.2022
Дорога ведёт в популярное туристическое место
Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Бурятстат заявил об увеличении поголовья домашнего скота
Экономика, 16.02.2022
Специалисты назвали число коров, овец и свиней в республике
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Экономика, 15.02.2022
Перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова и уголь
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
Экономика, 15.02.2022
Минстрой утвердил финансирование очистных сооружений на Байкале
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
Экономика, 15.02.2022
Снижение числа дольщиков связано с подорожанием квартир
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
Экономика, 15.02.2022
В республике заметна растущая потребность в специалистах по работе с персоналом
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Экономика, 14.02.2022
В Бурятстате сообщили, куда чаще всего переезжают жители республики
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Экономика, 14.02.2022
Переобучиться теперь могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
Экономика, 14.02.2022
Работы проводятся с учётом технологических и температурных норм

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^