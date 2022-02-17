Военные пенсии станут больше почти на 9%
Госдума приняла сразу во всех трёх чтениях закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года.
- В соответствии с законопроектом, размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащим и приравненным к ним лицам на 4%.
Дополнительные расходы на индексацию в 2022 - 2024 годах составят 154,3 млрд рублей, в том числе в 2022 году - 63,4 млрд рублей, 2023 году - 42,5 млрд рублей и 2024 году - 48,4 млрд рублей.
Госдума одобрила закон о повышении военных пенсий
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