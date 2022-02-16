Цифры привели в минэкономики Бурятии
Минэкономики Бурятии назвало потребность в кадрах для обеспечения промышленного (экономического) роста.
Выяснилось, что в настоящее время потребность в кадрах до 2025 года составляет более 68,8 тысяч специалистов. Их них более 34 тысяч человек с высшим образованием, 26,6 тысяч – со средним, а рабочих кадров необходимо 7,3 тысячи человек.
Сейчас в Бурятии совместно с предприятиями и учебными заведениями внедряется стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. Главная цель такого стандарта – повышение инвестиционной привлекательности региона.
- Стандарт предусматривает обеспечение кадрами ключевых работодателей, инвестиционных проектов и производств. При этом учитывается вся система подготовки кадров, начиная от детского научно-технического творчества и заканчивая дополнительным профессиональным образованием работников.
Сегодня разработана «дорожная карта» по подготовке специалистов рабочих профессий на основе международных стандартов подготовки, - сообщили в минэкономики Бурятии.
В Бурятии назвали потребность в кадрах для экономического роста
Экономика, Фото:
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