Дорога ведёт в популярное туристическое место
Ремонт автомобильной дороги «Нукуты – Ворот – Онгой – Закулей – Хадахан» в Иркутской области завершат к концу года. На это направлено 407 млн рублей, сообщает официальный портал Иркутской области.
В нормативное состояние приведут 23 километра пути. Там отремонтируют водопропускные трубы, восстановят гравийное покрытие, установят барьерное ограждение и дорожные знаки. Подрядчик - дорожная служба Иркутской области начал работы в прошлом году и должен завершить к концу ноября этого года.
Дорога ведёт в популярное туристическое место – «Золотые пески». Это пляжи на Ангаре, где любят отдыхать местные жители. Ремонт восстановит покрытие дороги для комфортного и безопасного движения транспортного потока по основным направлениям в Нукутском районе.
В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн
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