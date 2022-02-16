В Иркутской области дорогу на «Золотые пески» отремонтируют за 407 млн

Дорога ведёт в популярное туристическое место



Ремонт автомобильной дороги «Нукуты – Ворот – Онгой – Закулей – Хадахан» в Иркутской области завершат к концу года. На это направлено 407 млн рублей, сообщает официальный портал Иркутской области.



В нормативное состояние приведут 23 километра пути. Там отремонтируют водопропускные трубы, восстановят гравийное покрытие, установят барьерное ограждение и дорожные знаки. Подрядчик - дорожная служба Иркутской области начал работы в прошлом году и должен завершить к концу ноября этого года.



Дорога ведёт в популярное туристическое место – «Золотые пески». Это пляжи на Ангаре, где любят отдыхать местные жители. Ремонт восстановит покрытие дороги для комфортного и безопасного движения транспортного потока по основным направлениям в Нукутском районе.

