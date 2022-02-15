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Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм

Перевод частного сектора Улан-Удэ на электроотопление будет стоить огромных сумм
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова и уголь

Администрация Улан-Удэ направила бюджетную заявку в правительство Бурятии на разработку проектной документации по реконструкции электросетевого хозяйства города. Только на проектную документации понадобится 221 млн рублей.

Вопрос о выделении средств на проектную документацию из республиканского бюджета будет рассмотрен 3 марта на очередной сессии Народного Хурала, сообщили в пресс-службе администрации города.

Планируется, что проектирование затронет микрорайоны, лидирующие по негативному влиянию на атмосферный воздух. Это Левобережье, Шишковка-Аршан-Верхняя Берёзовка, Комушка-Горький, Солнечный–Загорск, Мясокомбинат-Мелькомбинат, Тепловик-Забайкальский, 100-е и так далее.

Научно-исследовательские работы бурятских и питерских учёных доказали, что частные сектора в этих микрорайонах - основные загрязнители воздуха.

Произведённый расчет капитальных затрат на централизацию отопления показал, что перевод на электроотопление является наиболее эффективным мероприятием по всем показателям.

– Перевод на электроотопление предусмотрен для горожан, использующих в качестве топлива дрова. Это порядка 70 процентов домовладений. Кроме того, для тех, кто использует уголь – а их 28 процентов, предусмотрено производство бездымного топлива. Реализация обоих мероприятий позволит привести качество атмосферного воздуха в городе к нормативным показателям, – отметил председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.

Учёные БИП СО РАН еще в 2020 году выявили три наиболее критически значимых для загрязнения атмосферы микрорайона: Левобережье, Шишковка-Аршан-В.Березовка, Комушка-Горький.

Специалисты выяснили, что реконструкция и новое строительстве здесь обойдется порядка 5,1 млрд рублей. Между тем фактический износ электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ составляет 80%.

Между тем, дополнительно проработаны вопросы реконструкции микрорайнов Таёжный, Зверосовхоз, Мясокомбинат, Тальцы, 100-126 кварталов. Укрупнённая стоимость реконструкции электросетевого комплекса составит 7368 млрд рублей.

В этом году на ремонт электросетевого хозяйства в Улан-Удэ, включая СНТ и ДНТ, из бюджета Бурятии будет выделено 56 млн рублей. Для обновления сетей жителям необходимо передать их городу, чтоб администрация города могла вложить выделенные деньги в ремонт, а в дальнейшем содержать его.

Финансирование реконструкции и нового строительства электросетевого хозяйства планируется по федеральному проекту «Чистый воздух».

электроотопление энергоснабжение

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