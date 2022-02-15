Минстрой утвердил финансирование очистных сооружений на Байкале
В 2022 году минстрой России планирует направить 3,3 млрд рублей на модернизацию и строительство очистных сооружений озера Байкал в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал».
- Для сокращения объёмов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории в ближайшие два года планируется модернизировать и построить восемь канализационных очистных сооружений на территории Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятии, – сообщает минстрой России.
Ожидается, что к 2024 году будут введены канализационные очистные сооружения общей мощностью 352 тыс. куб. метров в сутки, а объемы сбросов загрязненных сточных вод уменьшатся на 41,2%.
В Бурятии в этом году начинается реконструкция правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ.
В прошлом году в Иркутской области был завершён шестой этап реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска. Этот этап сократит объёмы сбросов загрязнённых сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется поэтапно, в ближайшие два года запланированы ещё четыре этапа реконструкции.
В Забайкальском крае с прошлого года по программе ведётся строительство очистных сооружений в посёлке Жипхеген в Хилокском районе и в посёлке Тарбагатай Петровск-Забайкальского района, а также проводится реконструкция очистных сооружений в городе Хилок. Ввод трёх объектов в эксплуатацию запланирован уже в конце этого года.
На очистные сооружения на Байкале выделят 3,3 млрд рублей
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