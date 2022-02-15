В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек

Снижение числа дольщиков связано с подорожанием квартир
Из-за подорожания жилья в Бурятии снизилось количество сделок по покупке квартир в новостройках. Совокупное приобретение нового жилья сократилось на 9,5% в 29 регионах России до 196,3 тысяч сделок за 2021 год, сообщает РБК, ссылаясь на данные Росреестра.
- Наибольшую долю падения продаж зафиксировали в Чеченской республике — до 35,8% от объёма 2020 года. В Кировской области число сделок снизилось на 34%, в Архангельской — 32%, в Бурятии — 25%, - сообщает РБК.
В абсолютном выражении более всего количество сделок снизилось на 5,3 тысяч в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области число сделок уменьшилось на 600 в сравнении с 2020 годом.
В управлении Росреестра по Бурятии подтвердили данные о сокращении количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве.
- 2021 год для застройщиков стал менее удачным в сравнении с 2020 годом в части количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. На конец 2021 года, в ЕГРН внесены сведения о 1231 договоре, что на 25,8% меньше, чем в 2020 году, - сообщили в управлении Росреестра по республике.
Заместитель руководителя управления Сарра Хайруллина пояснила: «Снижение количества заключаемых договоров связано, в том числе, со значительным увеличением цены за квадратный метр строящегося жилья».
Отметим, в прошлом году в законодательство о долевом строительстве внесены очередные изменения, совершенствующие меры по защите прав дольщиков.
Так, с 1 марта 2022 года нормы законодательства, регламентирующие долевое строительство, распространятся на комплексную малоэтажную застройку, строительство которой осуществляет застройщик с использованием средств граждан.
Также установлены особенности регистрации права на земельный участок и расположенный на нём объект индивидуального жилищного строительства и на имущество общего пользования. Это позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков.
В Бурятии на 25% снизились продажи новостроек
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