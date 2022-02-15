 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%

В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
Экономика,  Фото:pixabay.com
В республике заметна растущая потребность в специалистах по работе с персоналом

В начале года известный HR-эксперт Джош Берсин написал в соцсетях, что вакансий для рекрутеров стало больше, чем для программистов, давая понять, как повлиял дефицит кадров на приоритеты работодателей. Растущая потребность в специалистах по работе с персоналом заметна и в Бурятии. Эксперты hh.ru выяснили, как сильно вырос спрос на рекрутеров, сколько им готовы платить и какие ожидания от работы у кандидатов из сферы управления персоналом.

Спрос на рекрутеров вырос на 70%

По данным опросов hh.ru, 62% компаний отмечают, что у них снизился поток кандидатов и закрывать вакансии стало сложнее. Эта проблема спровоцировала рост потребности в HR-специалистах. Выяснилось, что за прошлый год бурятские работодатели разместили для на 70% больше вакансий, по сравнению с 2020-м годом. На растущий интерес к данной категории специалистов указывает и то, что доля вакансий для них в общей структуре спроса увеличилась с 3% до 4% (в целом по стране - рост с 2% до 3%).

О серьёзном дефиците рекрутеров говорит и тот факт, что по итогам года, на одну вакансию для них в регионе приходится лишь 3,2 резюме потенциальных кандидатов (норма: 5-6 резюме на вакансию). В целом по стране ситуация аналогичная – 3,2 резюме на вакансию. При этом рост резюме в республике по отношению к прошлому году составил всего 1%.

В приоритете у работодателей кандидаты с опытом работы 1-3 года. Чаще всего кандидатам предлагают трудоустройство на полный рабочий день.

Специалисты хотят зарабатывать больше, чем предлагают работодатели

Что касается зарплатных ожиданий соискателей из сферы управления персоналом, то в Бурятии они составляют 44,6 тысяч рублей (в среднем по РФ – 52,8 тысяч рублей). Любопытно, что ожидания соискателей из направления HR в целом по стране сейчас выше, чем зарплаты, которые готовы платить работодатели.

Ожидания от работы

Ранее проведённые службой исследований hh.ru опросы показали, что HR-специалистам при выборе работодателя, помимо достойного уровня заработной платы, важны такие факторы как удобное и оснащённое всем необходимым рабочее место, оплата профессионального обучения и возможности для карьерного роста.

В свою очередь, для работодателей, согласно аналитике, предоставленной облачной CRM-системой для рекрутмента Talantix, одной из самых важных компетенций HR-специалистов является знание цифровых решений для подбора персонала: такие требования указаны в каждой пятой вакансии для HR от ретейловых и ИТ-компаний.



работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
Экономика, 15.02.2022
В республике заметна растущая потребность в специалистах по работе с персоналом
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Из Бурятии за 11 месяцев уехали почти 2,4 тыс человек
Экономика, 14.02.2022
В Бурятстате сообщили, куда чаще всего переезжают жители республики
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Программу бесплатного переобучения граждан расширили в России
Экономика, 14.02.2022
Переобучиться теперь могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
В Улан-Удэ приступили к заливке третьей опоры моста через Уду
Экономика, 14.02.2022
Работы проводятся с учётом технологических и температурных норм
Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Экономика, 14.02.2022
В Наушках за неделю досмотрено более 1300 тонн продукции
Собственность Улан-Удэ подорожала почти на 1,5 млрд рублей
Собственность Улан-Удэ подорожала почти на 1,5 млрд рублей
Экономика, 14.02.2022
В мэрии объяснили, в чём причина подорожания муниципального имущества
Бурятия слегка поднялась в рейтинге уровня качества жизни
Бурятия слегка поднялась в рейтинге уровня качества жизни
Экономика, 14.02.2022
Республика всё равно продолжает плестись в конце списка
Средняя стоимость машины в России с пробегом выросла на 60%
Средняя стоимость машины в России с пробегом выросла на 60%
Экономика, 12.02.2022
Количество предложений на вторичном рынке выросло на 4,5 процента в сравнении с январём 2021 года
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» посетил Улан-Удэ
Гендиректор холдинга «Вертолёты России» посетил Улан-Удэ
Экономика, 12.02.2022
Авиазаводу поставлена амбициозная задача – произвести в 2022 году более чем 100 вертолётов

В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации
В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации
Экономика, 11.02.2022
Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе
В Бурятии отремонтируют 143 километра дорог
В Бурятии отремонтируют 143 километра дорог
Экономика, 11.02.2022
В республике началась подготовка к новому сезону ремонта дорог
40% улан-удэнцев бросят любимую работу ради зарплаты вдвое больше
40% улан-удэнцев бросят любимую работу ради зарплаты вдвое больше
Экономика, 11.02.2022
Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы
В Бурятии зафиксировали рост цен на квартиры на 40%
В Бурятии зафиксировали рост цен на квартиры на 40%
Экономика, 10.02.2022
Подорожали абсолютно все типы квартир

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^