В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%

В республике заметна растущая потребность в специалистах по работе с персоналом
В начале года известный HR-эксперт Джош Берсин написал в соцсетях, что вакансий для рекрутеров стало больше, чем для программистов, давая понять, как повлиял дефицит кадров на приоритеты работодателей. Растущая потребность в специалистах по работе с персоналом заметна и в Бурятии. Эксперты hh.ru выяснили, как сильно вырос спрос на рекрутеров, сколько им готовы платить и какие ожидания от работы у кандидатов из сферы управления персоналом.
Спрос на рекрутеров вырос на 70%
По данным опросов hh.ru, 62% компаний отмечают, что у них снизился поток кандидатов и закрывать вакансии стало сложнее. Эта проблема спровоцировала рост потребности в HR-специалистах. Выяснилось, что за прошлый год бурятские работодатели разместили для на 70% больше вакансий, по сравнению с 2020-м годом. На растущий интерес к данной категории специалистов указывает и то, что доля вакансий для них в общей структуре спроса увеличилась с 3% до 4% (в целом по стране - рост с 2% до 3%).
О серьёзном дефиците рекрутеров говорит и тот факт, что по итогам года, на одну вакансию для них в регионе приходится лишь 3,2 резюме потенциальных кандидатов (норма: 5-6 резюме на вакансию). В целом по стране ситуация аналогичная – 3,2 резюме на вакансию. При этом рост резюме в республике по отношению к прошлому году составил всего 1%.
В приоритете у работодателей кандидаты с опытом работы 1-3 года. Чаще всего кандидатам предлагают трудоустройство на полный рабочий день.
Специалисты хотят зарабатывать больше, чем предлагают работодатели
Что касается зарплатных ожиданий соискателей из сферы управления персоналом, то в Бурятии они составляют 44,6 тысяч рублей (в среднем по РФ – 52,8 тысяч рублей). Любопытно, что ожидания соискателей из направления HR в целом по стране сейчас выше, чем зарплаты, которые готовы платить работодатели.
Ожидания от работы
Ранее проведённые службой исследований hh.ru опросы показали, что HR-специалистам при выборе работодателя, помимо достойного уровня заработной платы, важны такие факторы как удобное и оснащённое всем необходимым рабочее место, оплата профессионального обучения и возможности для карьерного роста.
В свою очередь, для работодателей, согласно аналитике, предоставленной облачной CRM-системой для рекрутмента Talantix, одной из самых важных компетенций HR-специалистов является знание цифровых решений для подбора персонала: такие требования указаны в каждой пятой вакансии для HR от ретейловых и ИТ-компаний.
В Бурятии спрос на рекрутеров вырос на 70%
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