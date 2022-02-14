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Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12

Через Бурятию из Китая провезли 40 тонн витамина В12
Экономика,  Фото:pixabay.com
В Наушках за неделю досмотрено более 1300 тонн продукции

С 7 по 13 февраля в железнодорожном пункте пропуска Наушки при экспорте в Монголию досмотрено 130 тонн соевого шрота, 126 тонн подсолнечного шрота, 25 тонн рыбных консервов, 68 тонн молочной продукции.

При импортных перевозках из Китая в Россию проконтролировано 830 тонн руамин L-лизина.

При транзите досмотрено 40 тонн витамина В12, перевозимого из Китая в Польшу, 40 тонн кормовых добавок из Франции в Китай, 38 тонн овечьей шерсти из Монголии в Индию, 50 тонн сухого молока из Беларуси в Монголию.

- Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор

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