В мэрии объяснили, в чём причина подорожания муниципального имущества
За прошлый год в Улан-Удэ стоимость муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, увеличилась более чем на 1,47 млрд рублей и составила 42,1 млрд рублей.
- Это произошло за счёт того, что на учёт муниципальной казны были приняты объекты, построенные в рамках муниципальных программ - «Улан-Удэстройзаказчиком» и комитетом городского хозяйства на общую сумму 959 млн рублей. Это здания школ №40 и 49, музыкально-гуманитарного лицея, сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», а также приобретенные за счёт единой дальневосточной субсидии три автобуса, принятые и переданные на обслуживание МУП «Водоканал» свыше 1 км сетей водоснабжения и водоотведения, - сообщает администрация Улан-Удэ.
Собственность Улан-Удэ подорожала почти на 1,5 млрд рублей
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