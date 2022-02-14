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Бурятия слегка поднялась в рейтинге уровня качества жизни

Бурятия слегка поднялась в рейтинге уровня качества жизни
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Республика всё равно продолжает плестись в конце списка

Рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам 2021 года представило РИА Новости.

Бурятия вновь оказалась в аутсайдерах – в последней десятке рейтинга. Республика на 78 месте из 85-ти, набрав 33 балла (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). По сравнению с предыдущим годом позиции Бурятии несколько улучшились: в 2020-м году регион находился на 81-м месте (к слову, в 2019-м – на 77-м).

Соседняя Иркутская область заняла 58 место, а Забайкальский край оказался ещё ниже Бурятии – на 81-й позиции. В прошлом году эти регионы занимали 55 и 84 места.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, минздрава, минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 годы. Рейтинг построен на основе комплексного учёта различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчёте проанализированы 67 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Постоянство лидеров

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни-2021 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75. Самый высокий рейтинговый балл у Москвы — 81,4, у Санкт-Петербурга — 80,2 и Московской области — 75,9.

- По статистике, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты федерации. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже ниже 70. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится, считают эксперты. Они полагают, что развитость инфраструктуры, высокий уровень экономики, социальной сферы вкупе с большим потенциалом дальнейшего развития позволяет первой тройке лидеров надолго закрепиться в топе рейтинга, - отмечают аналитики РИА Новости.

В первую десятку также входят Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области. По сравнению с предыдущим годом состав первой десятки изменился всего на два региона. Самарская область поднялась с 16-го места в рейтинге-2020 до девятого в рейтинге-2021, а Нижегородская — с 13-го до 10-го места. Покинули первую десятку Калининградская и Воронежская области, места которых снизились соответственно с десятого и восьмого до 11-го и 12-го.

Как поясняют аналитики, регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50 процентов суммарного ВРП субъектов федерации. В этих регионах проживают 46,8 миллионов человек, или 32 процента всего населения России.

Аутсайдеры рейтинга

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Эксперты РИА Новости отмечают, что общие факторы, влияющие на состав последней десятки в рейтинге, — это невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы.

Последние места занимают Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, Республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкальский край, Республика Тыва. В рейтинге-2020 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Покинула последнюю десятку Кабардино-Балкарская Республика. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 35, что значительно ниже среднего по стране уровня. При этом у большинства регионов в нижней части рейтинга значение рейтингового балла повысилось, что свидетельствует о наличии позитивных тенденций в этой сфере, поясняют аналитики.


рейтинг социально-экономическое развитие

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