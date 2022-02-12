Количество предложений на вторичном рынке выросло на 4,5 процента в сравнении с январём 2021 года
Аналитики сервиса «Авито Авто» исследовали вторичный автомобильный рынок России и выяснили, что за предыдущий год средняя стоимость машины с пробегом выросла на 60% до 639,8 тысячи рублей.
- В январе этого года средняя цена подержанной машины на российском авторынке составила 639,8 тысячи рублей, по сравнению с декабрем прошлого года, цифра выросла на 6,6 процента, - сообщает procrossover.ru.
По словам управляющего директора сервиса Авито Авто Кирилла Вотякова, многие автопроизводители продолжают обновлять свои прайс-листы из-за глобальной нехватки полупроводников. Из-за этого растёт стоимость не только новых автомобилей, но и с пробегом.
На данный момент в самой выгодной позиции стоят владельцы популярных поддержанных автомобилей, так как именно из-за нехватки предложения на рынке машину можно перепродать за сумму выше, чем она изначально покупалась. Эксперт советует опираться в ближайшее время на соответствие цены и качества при покупке подержанного автомобиля.
Анализ авторынка также показал, что спрос на подержанные машины в прошлом месяце не менялся с декабря 2021 года. А вот количество предложений на вторичном рынке выросло на 4,5 процента в сравнении с январем 2021 года.
Средняя стоимость машины в России с пробегом выросла на 60%
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