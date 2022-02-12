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Гендиректор холдинга «Вертолёты России» посетил Улан-Удэ

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» посетил Улан-Удэ
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Авиазаводу поставлена амбициозная задача – произвести в 2022 году более чем 100 вертолётов

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех Николай Колесов прибыл 11 февраля с рабочей поездкой на Улан-Удэнский авиационный завод. Глава холдинга ознакомился с ходом реконструкции и технического перевооружения предприятия. Также он провёл на заводе совещание, посвящённое вопросам выполнения текущего производственного плана и новым заказам на улан-удэнские вертолёты.


Вместе с руководством холдинга предприятие посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Делегация осмотрела производственные линейки вертолётов Ми-171, Ми-171А3 и Ка-226Т, а также лётно-испытательную станцию. В ходе посещения цехов обсуждалась вопросы загрузки предприятия, а также выстраивания кооперации и своевременного обеспечения завода комплектующими изделиями для выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Сегодня у нас с визитом генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов. Нашему заводу поставлена амбициозная задача – произвести в 2022 году более чем 100 вертолётов. У нашего завода хорошие перспективы, амбициозные задачи и это для наших жителей, для специалистов – дополнительные рабочие места, дополнительный доход. В общем, у завода хорошие перспективы. Хотел бы Николая Александровича поблагодарить за поддержку завода, – заявил Алексей Цыденов по итогам совещания.

- В этом году должны быть реализованы свыше 100 машин. Главное – есть уверенность в коллективе, в том, что мы всё сделаем, выполним план. Наша задача как холдинга – находить заказчиков, продавать и помогать заводу достигать тех целей, которые ставит государство и министерство обороны. При этом мы сегодня приехали и привезли дополнительный контракт на 17 вертолётов. Ещё 47 машин планируем законтрактовать до конца первого квартала. Поэтому будем обеспечивать загрузку предприятия, чтобы его коллектив был мотивирован на выполнение самых амбиционных задач, – отметил Николай Колесов.

За последние годы на Улан-Удэнском авиазаводе серьёзно обновились компетенции, было освоено цифровое производство вертолётов Ка-226Т и Ми-171А3, увеличивается выпуск серийной продукции. Новые задачи диктуют создание новых рабочих мест, поэтому в рамках совещания также обсуждались кадровые вопросы.
Улан-Удэнский авиазавод вертолеты России

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