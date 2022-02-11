В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации

Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе
В январе 2022 года потребительские цены в Бурятии по сравнению с декабрём выросли на 1,5%, сообщает Бурятстат.
Цены на продовольственные товары увеличились на 2,1 %, непродовольственные товары – на 1,3 %, услуги – на 0,8 %.
Подорожали капуста белокочанная свежая на 24,5 %, помидоры свежие – на 20 %, огурцы свежие – на 7,9 %, груши – на 7,5 %, бананы – на 6,1 %.
Рыба и морепродукты в среднем подорожали на 5 %. Однако подешевели соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 2,6 %.
Стали дороже крупы овсяная и перловая на 10,3 %, вермишель – на 7,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 6,4 %, вода минеральная и питьевая, соки фруктовые – на 6,1 %, шоколад – на 6 %.
Зато подешевели ягоды замороженные на 5,7 %, яйца куриные – на 5,6 %, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 2,4 %, пшено – на 2,3 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кофе натуральный в зернах и молотый – на 2 %.
В январе существенно подорожал кирпич красный на 17,9 %, среди товаров первой необходимости цены подскочили на спички на 7,9 %, мыло туалетное – на 6,6 %, подгузники детские бумажные (памперсы) – на 4,7 %, мыло хозяйственное – на 3,4 %.
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты стали дороже на 0,6 %.
Цены на строительные материалы в среднем подорожали на 1,1 %, говорится в исследовании Бурятстата.
Снизились цены на краску для волос на 11,4 %, рюкзак для взрослых – на 4,3 %, тушь для ресниц – на 2,7 %, миксер, блендер – на 2,6 %, наушники беспроводные – на 2,4 %.
Увеличились цены на костюм спортивный для взрослых на 14,6 %, телевизор – на 11,9 %, крем для рук – на 9,4 %, уголь и комплект столовых приборов из нержавеющей стали – на 9,3 %, коляску для новорожденного – на 7,4 %.
Среди услуг в Бурятии существенно подорожала экскурсия автобусная в 1,5 раза. Стал дороже проезд в трамвае на 11,1 %, пригородном поезде – на 3,9 %, городском автобусе – на 3,5 %, такси – на 2 %.
В то же время услуги железнодорожного транспорта подешевели на 13,5 %.
На 34,2 % выросли цены на услуги кремации.
Дороже стала поездка на отдых в Турцию – на 19,9 %, годовая стоимость полиса транспортных средств ОСАГО – на 18,3 %, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 12,6 %, поездка на отдых в Египет – на 8,1 %, взносы на капитальный ремонт – на 7,8 %, изготовление гроба – на 6,7 %.
Вместе с тем снизились цены и тарифы на проживание в трёхзвездочной гостинице на 6,9 %, годовую стоимость полиса легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), клубную карту в фитнес-клуб – на 2,6 %.
В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе
В республике началась подготовка к новому сезону ремонта дорог
Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы
Подорожали абсолютно все типы квартир
Свыше 120 млн рублей за год направлено на выплату регионального маткапитала
Этот авиамаршрут у Забайкалья попросила Бурятия
Солнечный телескоп будет вторым по размеру после американского
У Бурятии появится возможность перевести часть территории на сжиженный природный газ
Между двумя странами приняты двусторонние соглашения
Экономика, 08.02.2022
Спрос на эти поездки с начала года вырос в 12 раз
Экономика, 08.02.2022
Бурятия оказалась в нижней части рейтинга по банковским вкладам
Экономика, 07.02.2022
Запрет был введён в 2020 году
Полёты будут совершаться дважды в неделю
Подрядчики уже определены
Алексей Цыденов поддержал предложение министра экономики