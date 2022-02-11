 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации

В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе

В январе 2022 года потребительские цены в Бурятии по сравнению с декабрём выросли на 1,5%, сообщает Бурятстат.

Цены на продовольственные товары увеличились на 2,1 %, непродовольственные товары – на 1,3 %, услуги – на 0,8 %.

Подорожали капуста белокочанная свежая на 24,5 %, помидоры свежие – на 20 %, огурцы свежие – на 7,9 %, груши – на 7,5 %, бананы – на 6,1 %.

Рыба и морепродукты в среднем подорожали на 5 %. Однако подешевели соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 2,6 %.

Стали дороже крупы овсяная и перловая на 10,3 %, вермишель – на 7,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 6,4 %, вода минеральная и питьевая, соки фруктовые – на 6,1 %, шоколад – на 6 %.

Зато подешевели ягоды замороженные на 5,7 %, яйца куриные – на 5,6 %, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 2,4 %, пшено – на 2,3 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кофе натуральный в зернах и молотый – на 2 %.

В январе существенно подорожал кирпич красный на 17,9 %, среди товаров первой необходимости цены подскочили на спички на 7,9 %, мыло туалетное – на 6,6 %, подгузники детские бумажные (памперсы) – на 4,7 %, мыло хозяйственное – на 3,4 %.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты стали дороже на 0,6 %.

Цены на строительные материалы в среднем подорожали на 1,1 %, говорится в исследовании Бурятстата.

Снизились цены на краску для волос на 11,4 %, рюкзак для взрослых – на 4,3 %, тушь для ресниц – на 2,7 %, миксер, блендер – на 2,6 %, наушники беспроводные – на 2,4 %.

Увеличились цены на костюм спортивный для взрослых на 14,6 %, телевизор – на 11,9 %, крем для рук – на 9,4 %, уголь и комплект столовых приборов из нержавеющей стали – на 9,3 %, коляску для новорожденного – на 7,4 %.

Среди услуг в Бурятии существенно подорожала экскурсия автобусная в 1,5 раза. Стал дороже проезд в трамвае на 11,1 %, пригородном поезде – на 3,9 %, городском автобусе – на 3,5 %, такси – на 2 %.

В то же время услуги железнодорожного транспорта подешевели на 13,5 %.

На 34,2 % выросли цены на услуги кремации.

Дороже стала поездка на отдых в Турцию – на 19,9 %, годовая стоимость полиса транспортных средств ОСАГО – на 18,3 %, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 12,6 %, поездка на отдых в Египет – на 8,1 %, взносы на капитальный ремонт – на 7,8 %, изготовление гроба – на 6,7 %.

Вместе с тем снизились цены и тарифы на проживание в трёхзвездочной гостинице на 6,9 %, годовую стоимость полиса легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), клубную карту в фитнес-клуб – на 2,6 %.
цены на продукты питания

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации
В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации
Экономика, 11.02.2022
Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе
В Бурятии отремонтируют 143 километра дорог
В Бурятии отремонтируют 143 километра дорог
Экономика, 11.02.2022
В республике началась подготовка к новому сезону ремонта дорог
40% улан-удэнцев бросят любимую работу ради зарплаты вдвое больше
40% улан-удэнцев бросят любимую работу ради зарплаты вдвое больше
Экономика, 11.02.2022
Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы
В Бурятии зафиксировали рост цен на квартиры на 40%
В Бурятии зафиксировали рост цен на квартиры на 40%
Экономика, 10.02.2022
Подорожали абсолютно все типы квартир
В Бурятии вырос региональный маткапитал
В Бурятии вырос региональный маткапитал
Экономика, 10.02.2022
Свыше 120 млн рублей за год направлено на выплату регионального маткапитала
Улан-Удэ и Агинское свяжет авиарейс
Улан-Удэ и Агинское свяжет авиарейс
Экономика, 10.02.2022
Этот авиамаршрут у Забайкалья попросила Бурятия  
В Бурятии появится солнечный телескоп за 30 миллиардов
В Бурятии появится солнечный телескоп за 30 миллиардов
Экономика, 09.02.2022
Солнечный телескоп будет вторым по размеру после американского
Газопровод «Сила Сибири-2» пройдёт через несколько районов Бурятии
Газопровод «Сила Сибири-2» пройдёт через несколько районов Бурятии
Экономика, 09.02.2022
У Бурятии появится возможность перевести часть территории на сжиженный природный газ
Забайкалье будет поставлять пшеницу в Китай
Забайкалье будет поставлять пшеницу в Китай
Экономика, 09.02.2022
Между двумя странами приняты двусторонние соглашения
Вакцинные туры за границу пользуются спросом у россиян
Вакцинные туры за границу пользуются спросом у россиян
Экономика, 08.02.2022
Спрос на эти поездки с начала года вырос в 12 раз
Накопления жителей Бурятии состоят из трёх зарплат
Накопления жителей Бурятии состоят из трёх зарплат
Экономика, 08.02.2022
Бурятия оказалась в нижней части рейтинга по банковским вкладам
Глава Бурятии поручил выделить ещё 60 млн на поддержку бизнеса
Глава Бурятии поручил выделить ещё 60 млн на поддержку бизнеса
Экономика, 04.02.2022
Алексей Цыденов поддержал предложение министра экономики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^