В Бурятии подорожали капуста, автобусные экскурсии и услуги кремации

Подешевели замороженные ягоды и натуральный кофе



В январе 2022 года потребительские цены в Бурятии по сравнению с декабрём выросли на 1,5%, сообщает Бурятстат.



Цены на продовольственные товары увеличились на 2,1 %, непродовольственные товары – на 1,3 %, услуги – на 0,8 %.



Подорожали капуста белокочанная свежая на 24,5 %, помидоры свежие – на 20 %, огурцы свежие – на 7,9 %, груши – на 7,5 %, бананы – на 6,1 %.



Рыба и морепродукты в среднем подорожали на 5 %. Однако подешевели соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 2,6 %.



Стали дороже крупы овсяная и перловая на 10,3 %, вермишель – на 7,6 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 6,4 %, вода минеральная и питьевая, соки фруктовые – на 6,1 %, шоколад – на 6 %.



Зато подешевели ягоды замороженные на 5,7 %, яйца куриные – на 5,6 %, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 2,4 %, пшено – на 2,3 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кофе натуральный в зернах и молотый – на 2 %.



В январе существенно подорожал кирпич красный на 17,9 %, среди товаров первой необходимости цены подскочили на спички на 7,9 %, мыло туалетное – на 6,6 %, подгузники детские бумажные (памперсы) – на 4,7 %, мыло хозяйственное – на 3,4 %.



Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты стали дороже на 0,6 %.



Цены на строительные материалы в среднем подорожали на 1,1 %, говорится в исследовании Бурятстата.



Снизились цены на краску для волос на 11,4 %, рюкзак для взрослых – на 4,3 %, тушь для ресниц – на 2,7 %, миксер, блендер – на 2,6 %, наушники беспроводные – на 2,4 %.



Увеличились цены на костюм спортивный для взрослых на 14,6 %, телевизор – на 11,9 %, крем для рук – на 9,4 %, уголь и комплект столовых приборов из нержавеющей стали – на 9,3 %, коляску для новорожденного – на 7,4 %.



Среди услуг в Бурятии существенно подорожала экскурсия автобусная в 1,5 раза. Стал дороже проезд в трамвае на 11,1 %, пригородном поезде – на 3,9 %, городском автобусе – на 3,5 %, такси – на 2 %.



В то же время услуги железнодорожного транспорта подешевели на 13,5 %.



На 34,2 % выросли цены на услуги кремации.



Дороже стала поездка на отдых в Турцию – на 19,9 %, годовая стоимость полиса транспортных средств ОСАГО – на 18,3 %, оформление доверенности в нотариальной конторе – на 12,6 %, поездка на отдых в Египет – на 8,1 %, взносы на капитальный ремонт – на 7,8 %, изготовление гроба – на 6,7 %.



Вместе с тем снизились цены и тарифы на проживание в трёхзвездочной гостинице на 6,9 %, годовую стоимость полиса легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО), клубную карту в фитнес-клуб – на 2,6 %.

