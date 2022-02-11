40% улан-удэнцев бросят любимую работу ради зарплаты вдвое больше

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы



4 из 10 жителей Улан-Удэ бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в два раза выше, показал опрос сервиса SuperJob.



Аналитики разделили респондентов на две группы. Первая состояла из тех, кто любит свою работу. Их спросили, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в два раза выше, чем сейчас. 40% согласились, 37% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 84% отказались бы трудиться на таких условиях.



Вторую группу – жителей Улан-Удэ, которые не любят свою работу – испытали вопросом: покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в два раза меньше, чем сейчас. Лишь 14% ответили положительно, 71% отказались. А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в два раза повысить заработок, лишь каждый третий (32%) уволился бы, 58% отказались бы от работы мечты ради денег.



Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в два раза больше. «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой», - поясняли они.

