В Бурятии зафиксировали рост цен на квартиры на 40%

Бурятстат привёл данные о средних ценах на рынке жилья в Бурятии в четвёртом квартале 2021 года. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья, подсчитали специалисты Бурятстата, составляла 76 711 рублей, на вторичном рынке – 75 651 рублей.
- В четвёртом квартале 2021 года по отношению к четвёртому кварталу 2020 года цены на первичном рынке жилья в среднем по всем типам квартир увеличились на 38,8 %, на вторичном рынке – на 20,6 %. Повышение цен на рынке жилья наблюдалось по всем типам квартир. Наибольший рост цен отмечался на квартиры среднего качества на первичном рынке жилья – на 44 %, стоимость улучшенных квартир повысилась на 30,2 %, - говорится в сообщении.
На вторичном рынке жилья квартиры среднего качества подорожали на 25 %, улучшенного качества – на 20,5 %.
Отметим, таковы официальные данные. В реальности же многие продавцы выставляют квартиры явно дороже, чем 76 тысяч рублей за «квадрат».
Цены на рынке недвижимости «улетели в космос» после введения дальневосточной ипотеки, которую сперва давали под 2%, а сейчас уже под 0,1% годовых. Теперь о прежних 35-40-45 тысячах рублей за «квадрат» мечтать не приходится. Новостройки резко подорожали, а за ними и квартиры на первичном рынке. На фоне непрерывного роста цен на квартиры и общего подорожания жизни продавцы попросту отказываются понижать стоимость. Так, недавно улан-удэнцы бурно обсуждали довольно «убитую» однушку, которую продают за 3,6 млн рублей.
Также теперь Улан-Удэ не вылезает из лидирующих позиций различных рейтингов по темпам роста цен на недвижимость.