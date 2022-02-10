В Бурятии вырос региональный маткапитал

Свыше 120 млн рублей за год направлено на выплату регионального маткапитала



В Бурятии с 2013 года действует выплата республиканского материнского капитала, назначаемый при рождении третьего и последующих детей. Право на него имеет семья, которая на момент рождения (усыновления) третьего или последующих детей имеет доход на одного члена семьи ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в республике.



По сообщению минсоцзащиты Бурятии, с каждым годом число получателей такой меры поддержки растёт.



Так, в 2020 году в республике 1534 семьи реализовали право на республиканский материнский капитал. Общий объём финансирования из регионального бюджета составил порядка 78,4 млн рублей. По итогам 2021 года этим правом воспользовались 2 442 семьи на сумму более 120 млн рублей.



В прошлом году его размер составлял 50 тысяч рублей - с 1 февраля 2021 года соцподдержка была проиндексирована и его размер был равен почти 53 тысячи рублей. В этом году выплата республиканского маткапитала составляет 57 982 рубля.



Материнский капитал можно расходовать на необходимые покупки для новорождённого по перечню правительства Бурятии, получение образования детей, оплату их лечения, покупки продуктов и бытовой техники, транспортного средства, а также на строительство или ремонт жилья с вложением собственных средств семьи.

