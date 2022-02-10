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Улан-Удэ и Агинское свяжет авиарейс

Улан-Удэ и Агинское свяжет авиарейс
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Этот авиамаршрут у Забайкалья попросила Бурятия

Мистрой Забайкальского края планирует запустить авиамаршрут Улан-Удэ – Агинское, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания. Запуск рейсов намечен на июль 2022 года.

- Этот маршрут прорабатывается по инициативе Республики Бурятия. В Агинском у нас нет посадочной площадки, но мы уже с авиакомпанией посмотрели, какие необходимы затраты, чтобы восстановить её. С июня планируем этот маршрут запустить, - сообщил замруководителя минстроя Забайкалья Сергей Кривощёков.

По его словам, в 2022 году авиакомпания «Аврора» заявила о запуске трёх новых межрегиональных направлений: Чита - Владивосток, Чита - Хабаровск и Чита - Якутск. Маршрут Улан-Удэ – Агинское пока на этапе проработки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля авиакомпания «Аврора» открыла сообщение по маршруту Красноярск-Улан-Удэ-Красноярск.

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