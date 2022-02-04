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В Улан-Удэ встретили первый прямой рейс «Авроры» из Красноярска

В Улан-Удэ встретили первый прямой рейс «Авроры» из Красноярска
Экономика,  Фото:минтранс Бурятии
Полёты будут совершаться дважды в неделю

Авиакомпания «Аврора» открыла авиасообщение по маршруту Красноярск-Улан-Удэ-Красноярск. В аэропорту «Байкал» встретили первый самолёт по этому рейсу.

Полёты будут совершаться по четвергам и воскресеньям на аэробусе А319. Билеты на этот авиарейс субсидируются из федерального бюджета в рамках постановления правительства РФ № 1172. Стоимость тарифа в одну сторону составляет 5 500 рублей, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.

Это не новое направление, в 2019 году маршрут из Улан-Удэ до Красноярска запускала авиакомпания «Ангара». Сейчас же полётами занимается «Аврора».

Авиасообщение с Красноярском стало третьим по счёту прямым направлением, открытым в 2022 году в рамках единой дальневосточной авиакомпании. Так в январе стартовали рейсы в Якутск и Хабаровск.

Также в августе прошлого года «Аврора» начала выполнять рейсы по маршруту Улан-Удэ – Владивосток. В настоящее время по этому направлению перевезено порядка 7000 пассажиров.

Кроме того, в рамках этого же постановления №1172 в этом году планируется открыть прямые рейсы Улан-Удэ-Хужир и Улан-Удэ-Агинское.

На сегодняшний день Улан-Удэ связывает прямые рейсы с такими городами как Томск, Омск, Владивосток, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Хабаровск, Якутск, Новосибирск, Москва, из международных направлений - Улан-Батор, Пхукет внутри республики - Нижнеангарск, Таксимо, Кырен.

- Кроме того, планируется развитие маршрутной сети местных авиаперевозок. Так, в летний период в 2022 году будут продолжены полёты в Тункинскую долину по маршруту Улан-Удэ – Кырен – Улан-Удэ, стартовавшие в 2021 году. Объём финансирования этого маршрута из республиканского бюджета составил 2,9 млн. рублей. На 2022 год планируется такой же объём. Также в ближайшее время планируется выполнение рейсов до труднодоступных районов республики по маршруту Улан-Удэ – Багдарин, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Из республиканского бюджета субсидируется рейс Улан-Удэ-Томск, в 2022 году на это выделили порядка 15 млн. рублей. В Томске учится много студентов из Бурятии, и загрузка по этому направлению составляет 100%.

- Постепенно мы расширяем воздушную маршрутную сеть Бурятии, вместе с этим растет и транспортная доступность для наших жителей. За прошедший год – 2021 год - международный аэропорт «Байкал» обслужил 540 094 пассажиров. Такой показатель пассажиропотока в последний раз был достигнут более 30 лет назад до распада СССР, - добавил министр по развитиб транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Для организации транспортной доступности населения Баунтовского эвенкийского района в с мая по ноябрь выполняются рейсы по маршрутам Багдарин – Уакит, Багдарин – Варваринский, Багдарин – Усть-Джилинда. Перевозка пассажиров в 2021 году осуществлялась авиакомпанией ООО «Аэросервис» на воздушных судах типа АН-2. Объём финансирования из республиканского бюджета на 2022 год составляет 2,5 млн. рублей.

авиаперевозки Красноярск

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